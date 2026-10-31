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İsrail'de Eisenkot'tan dört prensipli soykırım koalisyonuna davet: Kabul edenler Siyonist hükümete katılabilir

İsrail'de Eisenkot'tan dört prensipli soykırım koalisyonuna davet: Kabul edenler Siyonist hükümete katılabilir

23:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail'de Eisenkot'tan dört prensipli soykırım koalisyonuna davet: Kabul edenler Siyonist hükümete katılabilir
Gadi Eisenkot, Gazze’de Hamas’ın askeri ve yönetim gücünün yok edilmesini istedi.

İsrail'de, 27 Ekim'de ülkenin en yüksek katılım oranıyla seçim yapıldı. Seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ona alternatif diye sunulan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot birbiriyle yarıştı. Seçim sonucu iki ismin de temsil ettiği blok tek başına gereken 61 sandalyeye ulaşamazken koalisyon görüşmeleri başladı. Netanyahu, Arap partilerle görüşmeyeceğini belirtirken; Eisenkot ise İsrail'in ebedi yapısını, ulusa hizmete öncelik vermeyi, Hamas'ın tüm askeri yapısını yok etmeyi ve Gazze'deki hükümeti yok etmeyi ön gören dört prensibini kabul edecek kişilerle koalisyon kurabileceğini açıkladı.

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerden belirsizlik çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bloğu 120 sandalyeli mecliste 53 sandalye, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etti.

Ne iktidar ne de muhalefet bloğu çoğunluk için gereken 61 sandalyeye ulaşamazken, Arap partileri ise 19 sandalye kazanarak tarihlerindeki en yüksek sayıya ulaştı.

İsrail'de seçim sonrası koalisyon formülü

Bu gelişmenin üzerine gözler, koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arap partilerle görüşmeyeceğini belirtti.

İsrail'de 'Gazze'de soykırıma kim devam etsin?' hedefiyle yapılan seçimin diğer bir tarafı olan Eisenkot da yeni bir açıklamada bulundu.

Dört prensipli soykırım koalisyonuna davet

Eisenkot, 27 Ekim seçim sonuçlarını yeni bir koalisyona dönüştürme çabası kapsamında, dört ilkesini desteklemeye istekli herhangi bir milletvekilinin geniş kapsamlı bir Siyonist hükümete katılabileceğini söyledi.

Eisenkot , İsrail'in temel karakteri, ulusal hizmet yükümlülükleri ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri ve yönetimsel yeteneklerinin ortadan kaldırılması gerekliliği konusunda hemfikir olan seçilmiş temsilcileri bir araya getirerek mümkün olan en geniş kapsamlı Siyonist, devlet adamı niteliğinde bir hükümet kurmayı amaçladığını söyledi.

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına devam edeceğini açıkça belirten Eisenkot, kendince belirlediği ve "İsrail'in Yahudi, demokratik, liberal ve eşitlikçi bir devlet olarak tanınması; Bağımsızlık Bildirgesi'nin değerlerine bağlılık; tüm İsrail vatandaşları için zorunlu askerlik, ulusal veya sivil hizmet; ve Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve Gazze Şeridi'ndeki askeri ve yönetim gücünün yok edilmesi yükümlülüğünün kabul edilmesi" gibi şartlardan oluşan dört prensibi kabul edenlerin koalisyona katılacağını bildirdi.


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Başlıklar :Gadi EisenkotBinyamin NetanyahuSeçimİsrailKoalisyon
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