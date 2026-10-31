İran'dan ABD'ye sert uyarı: Yeni saldırı tüm bölgeyi ateşe atar

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılara başlayabileceği yönündeki haberlere ilişkin "uyarı" niteliğinde bir açıklama yaptı.

Sözcü Ekreminiya, "Eğer ABD Başkanı bir kez daha bölgede Siyonistlerin baskısı altında ve onları yatıştırma amacıyla bir kez daha maceracılığa girişirse savaş ateşi, şüphesiz daha geniş bir coğrafyaya yayılacak ve savaşın sonu onun elinde olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Ekreminiya, "ABD Başkanı’nın diplomasiye ihanet konusundaki karanlık sicili göz önüne alındığında, düşmanın eylemlerine güvenmeyen İran ordusu, savaş hazırlığını sürekli olarak geliştiriyor. Bölgedeki ABD hareketlerini yakından takip ediyoruz" dedi.

Dünya

Trump: İran ile savaşı ABD başlatmadı

Gündem

Samsunlu kuzenlerin hobisi meslekleri oldu: Türkiye'nin saklı hazinelerini bulup ekonomiye değer katıyorlar