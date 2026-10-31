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Trump: İran ile savaşı ABD başlatmadı

Trump: İran ile savaşı ABD başlatmadı

08:17, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 08:17, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
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Trump: İran ile savaşı ABD başlatmadı
Trump, İran’a karşı gerçekleştirdikleri saldırılarla bu ülkenin nükleer ve askeri kapasitesine darbe indirdiklerini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı konusundaki sorumluluğun ülkesine ait olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşı ABD başlatmadı. İran, 1979’dan bu yana binlerce ve binlerce insanı öldürerek Amerika’ya karşı savaş yürütüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşı konusunda açıklamalarda bulundu.

İran’a karşı gerçekleştirdikleri saldırılarla bu ülkenin nükleer ve askeri kapasitesine darbe indirdiklerini söyleyen Trump, "159 gemilik güzel bir donanmaları vardı. Şimdi hepsi denizin dibinde. Üst düzey 268 uçakları vardı. İnanabiliyor musunuz, bazıları ABD’dendi. Şimdi neredeler biliyor musunuz? İran’ın dört bir yanındaki pistlere küçük parçalar halinde saçılmış durumdalar" şeklinde konuştu.

"İran savaşına harcanan paranın 10 katını Venezuela’dan kazandık"

İran savaşının ABD’ye toplam maliyetinin 25 milyar dolar olduğu yönündeki eleştirilere tepki gösteren Trump, "Venezuela’dan bu miktarın yaklaşık 10 katını kazandık" dedi. Önemsediği tek şeyin İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu ifade eden Trump, "Barack Hüseyin Obama’nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA), yani İran nükleer anlaşmasını ben feshettim. O, İran için nükleer silaha giden bir yoldu. Gece Yarısı Çekici Operasyonu (Operation Midnight Hammer) ile İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yerle bir ettik. O güzel uçakları hatırlıyor musunuz? Missouri’den uçmuşlardı" diye konuştu.

"Bu, İran’ın başlattığı bir savaş"

İran savaşı konusundaki sorumluluğun ABD’ye ait olmadığını öne süren Trump, "Çok önemli bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. İran ile savaşı ABD başlatmadı. İran, 1979’dan bu yana binlerce ve binlerce insanı öldürerek Amerika’ya karşı savaş yürütüyor" dedi. İlk görev döneminde İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü hatırlatan Trump, "Hiç iyi bir adam değildi. Yol kenarı bombalarının babasıydı. Bizim insanlarımızdan pek çoğunu ve başka çok sayıda insanı öldürdü. Ülkenin dört bir yanında kolları, bacakları olmayan askerlerimiz var" ifadelerini kullandı. İran’ın yaptıklarının yanına kar kalmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Bunun olmasına izin veremeyiz. Yani bu, onların yıllar önce, 1979’da başlattığı bir savaş. Orta Doğu’nun kabadayısıydılar ve çok sayıda Amerikalıyı öldürdüler" şeklinde konuştu.

"Benzin fiyatları çok yakında hızlı bir şekilde düşecek"

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Şu anda Hürmüz Boğazı’ndan 7 ay öncesine göre daha fazla petrol geçiyor" iddiasını dile getirdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeyi başardıklarını öne süren Trump, "Onları durdurduk. Benzin fiyatları Obama ve Biden dönemlerinden çok daha düşük seviyelere geriliyor. Üstelik çok şey başardık. Benzin fiyatları çok yakında hızlı bir şekilde düşecek" diye konuştu.


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Başlıklar :ABDDonald Trumpİran
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