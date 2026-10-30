Bölgeyi hareketlendiren hamle: 2 binden fazla asker gönderdi 'İşgal etmeyeceğiz' dedi

BBC'nin haberine göre El Salvador Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Haiti'ye kaybolan 4 El Salvador askeri personelinin bulunması için 2000'den fazla askerin gönderilmesini içeren "kapsamlı sevkiyat" hakkında Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'yi bilgilendirdiği aktarıldı.

Askerlerin Haiti'de çetelere karşı yürütülen güvenlik çalışmalarına da destek vereceği ifade edilen açıklamada, ayrıca söz konusu sevkiyatın, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklendiği de kaydedildi.

Haiti'deki çete şiddeti

El Salvador Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve Haiti'deki uluslararası misyon kapsamında bulunan teknisyenlerin, zırhlı araçlarıyla üslerine dönerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Bukele, teknisyenlerin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını vurgulayarak kurtarılmaları için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Haiti'deki çete şiddetiyle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Çete Bastırma Gücü (GSF), insani bir kuruluş aracılığıyla bazı insan kalıntılarının kendilerine ulaştırıldığını, ancak bunların kayıp teknisyenlere ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını duyurmuştu.