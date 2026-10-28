Trump gözünü Venezuela'ya dikti: Orayı 51’inci eyaletimiz yapalım

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde Venezuela ile harika bir ilişkiye sahip olduklarını söyledi. Venezuela'dan yüksek miktarda petrol aldıklarını kaydeden Trump, "Bazı Amerikan petrol şirketleri de bu ülkede ciddi yatırımlar yapıyor. Venezuela'nın yakında refah içinde olacağını düşünüyorum. Belki de yakın gelecekte burası 51’inci eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51’inci eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının ‘küçük bir bedel’ olduğunu öne sürerek, “Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı. Akaryakıt fiyatları yakında hızla düşecek” diye konuştu.

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