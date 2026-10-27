Görenler ne yapacağını bilmiyor: Mavi soru işareti levhası ne anlama geliyor?
ABD'deki otoyollarda sıkça karşılaşılan mavi zemin üzerindeki soru işareti sembollü trafik tabelası, birçok sürücünün kafasını karıştırmaya devam ediyor. Ne bir hız sınırı ne de bir yasaklama içeren bu özel levha, aslında sürücülere önemli bir danışma hizmetinin haberciliğini yapıyor.
Trafik levhaları ülkelerin karayolu standartlarına ve düzenlemelerine göre farklılık gösterebiliyor.
ABD'deki otoyollarda sürücülerin karşısına çıkan mavi zeminli soru işareti sembolü, ilk bakışta bir belirsizlik veya uyarı gibi algılansa da tamamen bilgilendirme amacı taşıyor.
ABD Federal Karayolu İdaresi (FHWA) trafik işaretleri sisteminde "D9-10" kural koduyla tanımlanan bu levha; turist ve ziyaretçi bilgilendirme hizmetlerini temsil ediyor. Tabela, mola vermek veya yol tarifi almak isteyen sürücülere yakınlarda resmi bir danışma noktası olduğunu gösteriyor.
HARİTA VE BÖLGE REHBERİ ARAYANLAR İÇİN UYARI
Söz konusu levhayı gören sürücüler, o güzergahta yer alan danışma merkezlerinde bölge haritalarına, konaklama alternatiflerine ve turistik rehberlere ulaşabiliyor. Bazı eyaletlerde soru işareti yerine doğrudan bilgilendirme metinleri veya farklı semboller de kullanılabiliyor.