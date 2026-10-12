En usta şoför bile bilmiyor: 4 noktalı trafik levhasının anlamı ne?
Trafikte kullanılan bazı işaretler, alışılmışın dışındaki sembolleriyle sürücülerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Beyaz zemin üzerine kırmızı üçgen çerçeve ve içerisinde yer alan dört siyah noktalı trafik levhasını görenler anlamını merak etti. İşte sadece usta sürücülerin değil, çoğu kişinin ilk kez gördüğü o tabelanın hayati anlamı...
Dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan bazı trafik işaretleri, uluslararası standartların dışındaki tasarımlarıyla zaman zaman kafa karışıklığı yaratabiliyor.
Hindistan karayollarında sıkça rastlanan ve kırmızı üçgen içerisinde yan yana ve alt alta konumlandırılmış dört siyah noktadan oluşan levha da sosyal medyada bir sürücünün paylaşımıyla gündem oldu.
Tabelanın ne anlama geldiğini anlayamayan sürücüler yetkililerden bilgi talep etti.
GÖRME ENGELLİ YAYALAR İÇİN UYARIYOR
Konuyla ilgili açıklama Hindistan'daki Whitefield Trafik Polisi yetkililerinden geldi. Yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu dairesel dört noktalı sembolün yakın çevrede görme engelli bireylerin bulunabileceğini sürücülere bildirmek amacıyla yerleştirildiği aktarıldı.
Yetkililer, tabelanın özellikle görme engelli öğrencilere eğitim veren okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve derneklerin bulunduğu güzergahlara koyulduğunu vurguladı.
SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?
Söz konusu uyarının yer aldığı güzergahlarda seyreden sürücülerin ekstra hassasiyet göstermesi gerekiyor.
Trafik ekipleri, bu tabelanın görüldüğü yollarda araç hızının derhal düşürülmesi, yaya geçitlerinin ve kaldırım kenarlarının azami dikkatle kontrol edilmesi, sesli korna kullanımından kaçınılması ve karşıdan karşıya geçmek isteyen görme engelli yayalara koşulsuz öncelik tanınması gerektiğinin altını çizdi.