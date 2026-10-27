Trump: Seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödenecek

Brezilya'da monoray hattına devrilen vince yolcu treni çarptı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde rayların üzerine devrilen dev vince, o sırada seyir halinde olan yolcu treni çarptı. Caddeye düşen vinç parçaları araçları kıl payı sıyırırken, kazada bir kişi yaralandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ulaşım ağını felç eden tehlikeli bir kaza meydana geldi. Şehirdeki Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello Caddesi üzerinde yer alan bir şantiyede çalışan dev vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle Line 15-Prata (Gümüş Hat) monoray raylarının üzerine devrildi. Kaza sırasında hatta seyir halinde olan yolcu treni, rayları kapatan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle vincin gövdesi ve parçaları, trafiğin aktığı caddeye düştü. Yoldan geçen araç ve motosikletler düşen parçalardan santimetrelerle kurtulurken, çevrede büyük panik yaşandı. Brezilya makamlarından yapılan açıklamaya göre, trende bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan vinç operatörü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle monoray hattındaki seferler geçici olarak durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.