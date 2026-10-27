Trump: Seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödenecek
08:30, 27/10/2026, Salı
DHA
Trump, sanal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, “Seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödenecek” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir" ifadelerini kullandı.
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