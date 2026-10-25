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Asrın inşa seferberliği ABD basınının gündeminde: Saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hız

Asrın inşa seferberliği ABD basınının gündeminde: Saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hız

11:50, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:10, 25/10/2026, Pazar
IHA
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Asrın inşa seferberliği ABD basınının gündeminde: Saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) basınında haber oldu. USA TODAY ve Business Insider’da yayımlanan haberlerde, 11 ilde yürütülen çalışmaların kapsamına ve inşa hızına dikkat çekildi.

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yılda tamamladığı 455 binden fazla konutun inşa süreci yabancı basın kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ABD’nin önde gelen yayın organlarından USA TODAY ve Business Insider’da geniş yer buldu. Haberlerde 2 yılda tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra illerdeki altyapıdan okullara, ticari alanlardan tarihi şehir merkezlerine kadar uzanan çalışmalar aktarıldı. İnşa seferberliğinin rakamlarla birlikte ele alındığında çalışmanın ölçeğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yılda tamamladığı 455 binden fazla konutun inşa süreci yabancı basın kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ABD’nin önde gelen yayın organlarından USA TODAY ve Business Insider’da geniş yer buldu. Haberlerde 2 yılda tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra illerdeki altyapıdan okullara, ticari alanlardan tarihi şehir merkezlerine kadar uzanan çalışmalar aktarıldı. İnşa seferberliğinin rakamlarla birlikte ele alındığında çalışmanın ölçeğinin ortaya çıktığı belirtildi.

"Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı"


Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com’un haberinde depremlerin Suriye’de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkat çekildi, deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi. Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilerek "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45’inci günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı" denildi.


"Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı"Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com’un haberinde depremlerin Suriye’de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkat çekildi, deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi. Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilerek "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45’inci günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı" denildi.

Dirençli şehirler kuruldu

Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova’da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, inşa programını yalnızca bir konut projesi olarak kurmadığı, şehirleri yeniden ayağa kaldırma, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma ve şehirleri afetlere dirençli hale getirme vizyonuyla koordine ettiğine vurgu yapıldı. Depremde yalnızca binaların değil; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de zarar gördüğü ve bölgede yaklaşık 11 bin kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle Hatay’da tarihi yapıların da yeniden inşa edildiği vurgulandı.


Dirençli şehirler kurulduMalatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova’da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, inşa programını yalnızca bir konut projesi olarak kurmadığı, şehirleri yeniden ayağa kaldırma, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma ve şehirleri afetlere dirençli hale getirme vizyonuyla koordine ettiğine vurgu yapıldı. Depremde yalnızca binaların değil; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de zarar gördüğü ve bölgede yaklaşık 11 bin kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle Hatay’da tarihi yapıların da yeniden inşa edildiği vurgulandı.

15’inci günde ilk temel 45’inci günde ilk teslim


Aylık 60 milyonun üzerinde global ziyaretçi alan Business Insider’da haberinde ilk kalıcı konutların temeli 15’inci günde atıldığına, ilk köy evlerinin 45’inci günde teslim edildiğine dikkat çekti. 3 yıldan kısa sürede konutların tamamlandığı 27 Aralık 2025’te Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla son konut teslim törenin yapıldığı belirtildi.

15’inci günde ilk temel 45’inci günde ilk teslimAylık 60 milyonun üzerinde global ziyaretçi alan Business Insider’da haberinde ilk kalıcı konutların temeli 15’inci günde atıldığına, ilk köy evlerinin 45’inci günde teslim edildiğine dikkat çekti. 3 yıldan kısa sürede konutların tamamlandığı 27 Aralık 2025’te Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla son konut teslim törenin yapıldığı belirtildi.
Başlıklar :MalatyaİkizceAdıyamanİndereHatayDikmeceKahramanmaraşAltınova
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