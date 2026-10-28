İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı: Fatura 47 milyar doları aştı
ABD’nin İran’a yönelik savaşının maliyeti, Pentagon verilerine göre 47 milyar doları geçti. Önceki tahminleri yüzde 25’ten fazla aşan faturanın 29 milyar dolardan fazlasını tüketilen mühimmatın yenilenmesi, 6 milyar dolardan fazlasını ise kaybedilen uçaklar ve İHA’lar dahil askeri teçhizatın yerine konulması oluşturdu. Hasar gören ABD üslerinin onarım maliyetlerinin de faturayı daha da artırabileceği belirtiliyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran’daki savaşa ilişkin harcamaları temmuz ayında yüzde 25’i aşarak 47 milyar doları geçti.
Söz konusu rakam, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in temmuz ayında savaşın maliyetine ilişkin açıkladığı 37,5 milyar dolarlık tahminin yüzde 25’ten fazla geride bıraktı.
İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, Pentagon’un 37,5 milyar dolarlık önceki maliyet tahmininde, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında hasar gören ABD üslerinin onarımı için gereken yüksek maliyet açıkça hesaba katılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında İsrail ile birlikte İran’a yönelik savaşı başlatmıştı.