Trump Vance’e İran ile müzakereleri yeniden başlatması talimatı verdiği iddiasını yalanladı
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’e İran ile barış görüşmelerine yeniden başlaması talimatı verdiği iddiasını ise yalanladı. Trump, İran tarafıyla "tıbbi malzeme yardımı" konusunda görüşmeleri onayladığını belirtti.
ABD Başkanı Trump, Ohio’da gitmek üzere Washington’dan ayrılmadan önce havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, yardımcısı James David Vance’e İran’la barış görüşmelerini yeniden başlatması yönünde talimat verip vermediği yönünde sorulan soruya "Hayır" şeklinde cevap verdi. Vance’in İran’ın "tıbbi malzeme ihtiyacı" konusunda İran’la iletişime geçmesini onayladığını işaret eden Trump, "Olay şu: Tıbbi malzeme ve çeşitli şeylere ihtiyaçları var. O (Vance) bana ne düşündüğümü sordu. Ben de eğer bunu yapmak istiyorsan, ’sorun değil’ dedim. Temelde, hasta olan insanlara yardım etmek için malzeme temin etmekten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Vance-İran teması hakkındaki iddialar
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın Vance’i "İran ile müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddia etmişti. Vance’in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’ye mektup gönderdiği öne sürülmüştü. Times gazetesi ise mektubun geçtiğimiz hafta Katarlı arabulucular aracılığıyla gönderildiğini ve pazar günü İran’a teslim edildiği aktarmıştı. Mektupta Vance’in doğrudan görüşmeler çağrısında bulunduğu, ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif ettiği ve İran’ın nükleer programının en başından itibaren masaya yatırılmasını önerdiği ileri sürülmüştü.