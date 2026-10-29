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ABD Körfez ülkelerini uyardı iddiası: Ara seçimden sonra İran’a saldıracak

ABD Körfez ülkelerini uyardı iddiası: Ara seçimden sonra İran’a saldıracak

04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Körfez ülkelerini uyardı iddiası: Ara seçimden sonra İran’a saldıracak
Arşiv.

ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimler sonrası olası İran saldırısına karşı uyardı.

ABD’li Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD yönetimi, bazı Körfez Arap ülkelerine 3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ve yoğun bir askeri kampanyaya hazırlıklı olmalarını bildirdi. Diplomatik ve askeri kanallardan yapılan bu uyarılar, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdi. Bölgedeki ABD güçleri mühimmat stoklarını artırırken savaş uçakları ve bombardıman uçakları olası operasyonlara hazırlanıyor. Teksas’tan bir Patriot füze savunma sistemi bölgeye sevk edilirken, gelecek ay ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ve deniz piyade birliği mevcut filoya katılabilir. Başkan Donald Trump henüz nihai karar vermedi ancak seçim sonrası İran’ın altyapı ve nükleer tesislerini hedef alan büyük bir saldırıya eğilimli olduğu belirtiliyor. CNN’in daha önceki haberinde de Orta Doğu’daki ABD birliklerinin emir sonrası 96 saat içinde potansiyel büyük saldırılara hazır olduğu iddia edilmişti.

SAVAŞIN MALİYETİ 47 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, ABD ile İsrail’in şubat ayında İran’a yönelik başlattığı savaşın ekonomik maliyeti artmaya devam ediyor. Çatışmaların askeri harcamalara etkisi büyürken, kullanılan mühimmatın yenilenmesi ve savaş sırasında kaybedilen askeri teçhizatın yerine konulması da milyarlarca dolarlık ek maliyete neden oluyor. ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran’daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları geçti. Harcamaların 29 milyar dolardan fazlasını kullanılan mühimmatın yerine konulması, 6 milyar dolardan fazlasını ise savaşta kaybedilen uçak ve insansız hava araçları dahil askeri teçhizatın yenilenmesi oluşturdu. Söz konusu rakam, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in temmuz ayında savaşın maliyetine ilişkin açıkladığı 37,5 milyar dolarlık tahminin yüzde 25’ten fazla geride bıraktı.


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Başlıklar :abdiransaldırı
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