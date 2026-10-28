Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü: Üç kritik başlık masada
21:51, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:59, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmıştı. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Hürmüz ve Yemen'deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yanında Mekke İttifakı görüşmedeki üç kritik başlıktan biri oldu. ABD Başkanı Trump, görüşmede Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek yıl 100. yıl dönümüne ulaşacağına dikkat çekti.
Üç kritik başlık ele alındı: Mekke İttifakı da görüşüldü
Görüşmede Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeler de gündeme geldi.
Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında söz konusu gelişmelerin yakından takip edildiğini ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterildiğini ifade etti.
Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Trump'tan 29 Ekim tebriği
ABD Başkanı Trump ise görüşmede Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanDonald TrumpABD