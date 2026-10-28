Trump'tan seçim sonrası Netanyahu mesajı: İlk haberler korkutucu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "iyi durumda" olduğunu savunarak, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağını henüz düşünmediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber platformuna yaptığı açıklamada, İsrail seçimlerine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

"İlk haberler korkutucuydu ancak şu anda iyi"

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde çok işe yaradığını düşündüğünü dile getiren Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin aldığı ilk haberlerin "korkutucu" olduğunu ifade eden Trump, "Ancak şu anda durumu oldukça iyi." dedi.

ABD Başkanı, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağı sorusuna "konuyu henüz düşünmediği ancak değerlendireceği" yanıtını verdi.

"Desteğim seçimlerdeki gidişatı Netanyahu lehine değiştirdi"

Trump, İsrail seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'ya destek vermesinin "seçimlerdeki gidişatı Netanyahu lehine değiştirdiğini" savunmuştu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, parlamento seçimlerinin yapıldığı İsrail'de muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için Netanyahu'ya baskı kuracağı iddiasını gündeme taşımıştı.

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