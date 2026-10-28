Koltuk sayısı azalan Netanyahu suçu Arap partilerine attı: Oylarımızı çaldılar

Kabe'de huzur dolu anlar: Müslümanlar yoğun yağışa rağmen tavaflarına devam etti

Kutsal topraklar Mescid-i Haram’da etkili olan sağanak yağmur altında binlerce Müslüman ibadetlerine ara vermeden devam etti. Yağmur damlaları altında Kâbe’yi tavaf eden ve dualar eden müminlerin kayda geçtiği huzur dolu anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi görerek binlerce beğeni aldı.