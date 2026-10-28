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Koltuk sayısı azalan Netanyahu suçu Arap partilerine attı: Oylarımızı çaldılar

Koltuk sayısı azalan Netanyahu suçu Arap partilerine attı: Oylarımızı çaldılar

20:04, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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Koltuk sayısı azalan Netanyahu suçu Arap partilerine attı: Oylarımızı çaldılar
Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılımını hazmedemedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yoğun katılımının ardından seçim sonuçlarına yönelik şaibe iddialarını gündeme taşıdı. Likud cephesi, Arap partilerini seçimleri manipüle etmekle suçlarken çok sayıda sandıkta oyların çalındığı öne sürüldü. İddialara dayanak olarak polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu ileri sürüldü.

Likud Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Arap partilerine seçimlere dair çeşitli suçlamalarda bulunuldu.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülen açıklamada, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki
çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu savunuldu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılımını hazmedemeyen Likud Partisi, açıklamasında, Merkez Seçim Komitesinden seçimlerin ve sonuçlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zedelediğini öne sürdüğü usulsüzlük iddialarını soruşturmak üzere derhal harekete geçmesini istedi.

Netanyahu ve ortakları 27 Ekim’deki seçimde Filistin asıllıların yoğun katılımı karşısında ırkçı paylaşımlarla destekçilerini sandığı çağıran çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Netanyahu bloğu önceki seçimlere göre 10 koltuk kaybetti, iktidar kurmak için 61 koltuğun gerisinde kaldı.
Netanyahu bloğu önceki seçimlere göre 10 koltuk kaybetti, iktidar kurmak için 61 koltuğun gerisinde kaldı.

Likud'un iddiaları inceleniyor

Öte yandan Israel Hayom gazetesinin haberinde, Likud’un iddialarının Seçim Komitesince incelendiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor.

Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor.


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Başlıklar :Binyamin NetanyahuArap partileriİsrailSeçim
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