Suriye’de müfredat da Türkiye dostu oldu
Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere Türkiye düşmanlığı aşılayan eğitim müfredatını değiştirdi. Yeni müfredatta, “Osmanlı işgali”, “Türklerin zulmü” gibi başlıklar kitaplardan çıkarıldı. Yeni hazırlanan haritalarda da İskenderun artık Suriye haritasında yer almıyor.
Suriye’de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yenilediği müfredatta Osmanlı Devleti, Arap İsyanı ve milli kimlik konuları yeniden ele alındı. Eski kitaplarda kullanılan “Osmanlı işgali” ve “Türklerin zulmü” ifadeleri çıkarılırken, Şerif Hüseyin’in 1916’da başlattığı hareket “Hüseyin bin Ali’nin İsyan Hareketi” olarak adlandırıldı. Cemal Paşa için kullanılan “Arapların Kasabı” nitelemesi de yeni metinden kaldırıldı. Yeni müfredatta Suriye haritasından İskenderun çıkarılırken, eski kitaplarda “gasbedilen topraklar” arasında gösterilen Ahvaz da listeden kaldırıldı. Filistin’e ilişkin anlatımlar korunurken İzzeddin el-Kassam’ın mücadelesi ders kitaplarına eklendi.