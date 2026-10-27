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Netanyahu’da sandık telaşı: Oy verme süresinin uzatılmasını istedi

Netanyahu’da sandık telaşı: Oy verme süresinin uzatılmasını istedi

19:54, 27/10/2026, Salı
AA
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Netanyahu’da sandık telaşı: Oy verme süresinin uzatılmasını istedi
Netanyahu’nun partisi, sandıkların kapanış saatinin uzatılmasını istedi.

İsrail'de rekor katılımın yaşandığı seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce oyların çalındığını ileri süren Netanyahu, bu kez de oy verme süresinin 22.00'den sonrasına uzatılması için başvuruda bulundu. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin başvurusuna seçim yarışını önde bitirmesi beklenen Yashar Partisi karşı çıkarken, söz konusu talebin İsrail Başbakanı'nın sabahtan beri yaydığı yalanların devamı olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, yüksek katılımla devam eden genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Merkez Seçim Komitesi’ne seçim sürecinin uzatılması için başvurulduğu belirtildi.

Yashar Partisi talebe karşı çıktı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Likud'un başvurusunu değerlendirerek nihai kararını duyuracağı bildirildi.

İsrail'de seçim yarışını önde bitirmesi beklenen Yashar Partisi, Likud’un oy verme işleminin 22.00’den sonrasına uzatılması başvurusuna şiddetle karşı çıktığını duyurdu.

"Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı"

Yashar Partisi’nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Seçim Komitesi, sandıkların yerel saat ile 22.00'de (TSİ 23.00) kapanmasına 6 saat kala oy kullananların oranının yüzde 55'i aştığını ve bunun saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek oran olduğunu kaydetti.

İsrail'de seçmenler dört yıllığına görev yapacak milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor; seçimlerin ardından hükümeti kuracak siyasi tablo şekillenecek. Yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Ancak sandıklar kapansa bile yoğunluk olması halinde seçim merkezlerinde bekleyen her seçmen oy kullanma hakkına sahip.


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Başlıklar :Binyamin NetanyahuisrailLikud PartisiSeçim
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