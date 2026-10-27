İsrail’in seçimi de savaş gibi

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, bugünkü seçimler öncesinde üç muhalif lider Gadi Eisenkot, Yair Golan ve Ofer Winter’a yakın koruma sağlama kararı aldı. Eisenkot’un liderliğindeki Yashar partisi, Şin Bet’in güvenlik hizmetini üstleneceğini kendilerine bildirdiğini açıkladı. Eisenkot’un koruması, Şin Bet’in üst düzey İsrailli yetkililere güvenlik sağlayan 730 Birimi tarafından doğrudan yönetilen özel bir şirket aracılığıyla yürütülecek. Karar, Şin Bet’in geçen ay Eisenkot’a koruma sağlamayı reddetmesinin ardından geldi. Şin Bet, Demokratlar partisinin lideri Golan ve İsrail Halkı lideri Ofer Winter’a da yakın koruma sağlanacağını bildirdi. Golan’ın partisi, kendisine yönelik çok sayıda tehdit bulunduğu gerekçesiyle geçen ay Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot’un partisi, son kamuoyu yoklamalarının çoğunda önde görünüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette yer alabileceğini daha önce açıklayan Winter ise son dönemde bu tutumunu yumuşatmış görünüyor. Partisi, seçim barajının altında kalma ihtimali nedeniyle koalisyon çevrelerinden yarıştan çekilmesi yönünde baskıyla karşı karşıya. Üç parti liderinin güvenlik önlemlerinin artırılması kararı, muhalefetteki B’Yachad partisinin lideri Naftali Bennett’in cumartesi günü Güney Tel Aviv’deki Mesila Parkı’nda seçim kampanyası yürüttüğü sırada, beraberindeki ekibe saldırıya uğramasının ardından geldi. Gelişme bugün yapılacak seçimlerin ardından İsrail'de taraflar arasında siyasi gerilimin şiddet olaylarına dönüşebileceği değerlendirmesine sebep oldu. İsrail'in beşinci Başbakanı İzak Rabin 4 Kasım 1995 tarihinde aşırı sağcı olan Yigal Amir tarafından vurularak öldürülmüştü.

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