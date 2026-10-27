Bir ayda 29 gemi vuruldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılar artarken, ekim ayında şu ana kadar 29 geminin hedef alındığı bildirildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) verilerine göre, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana ticari gemilere yönelik saldırı sayısı 120’yi aştı. İran, savaşın ilk gününde Hürmüz Boğazı’nı kapatırken, ilerleyen süreçte bazı gemilerin ücret karşılığında geçişine izin verdi. ABD ise haziran ve temmuz aylarındaki ara dışında, nisan ayından itibaren İran limanlarına yönelik abluka uygulamaya başladı. İki tarafın uygulamaları, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgedeki deniz trafiğini daha da karmaşık hale getirdi.

Ekim'de en yoğun saldırı

ABD’nin temmuz ayında ablukayı yeniden uygulamaya koymasının ardından ticari gemilere yönelik saldırıların arttığı belirtiliyor. Ekim ayında kaydedilen 29 saldırı, mart ayında bildirilen 20 saldırıyı aşarak savaşın başlangıcından bu yana en fazla saldırının yaşandığı ay oldu.

Gemiler takip sinyallerini kapatıyor

Bölgedeki güvenlik riskleri, ticari gemilerin konumlarını belirlemek için kullanılan Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS) kapatılmasını da yaygınlaştırdı. Uluslararası denizcilik kuralları uyarınca büyük ticari gemilerin çoğu konum bilgilerini bu sistem üzerinden yayımlıyor. Ancak kaptanlar, güvenliklerinin tehlikede olduğuna inanmaları durumunda sistemi kapatabiliyor. MarineTraffic verilerine göre, ağustos ayından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin büyük bölümünün izlediği güzergâh, takip sinyallerinin kesilmesi nedeniyle belirlenemiyor. Savaşın ilk döneminde ise konum bilgilerini gizleyen gemilerin oranı daha düşüktü.

Vela Nova olayı dikkat çekti

11 Ağustos’ta Panama bayraklı Vela Nova adlı konteyner gemisinin iki ABD Hellfire füzesiyle vurulduğu bildirildi. ABD ordusu, geminin ablukayı ihlal ederek İran’daki bir limana doğru ilerlediğini ve mürettebatın tekrarlanan uyarıları dikkate almadığını öne sürdü. Bölgedeki saldırılar, deniz ablukaları ve gemilerin konumlarını gizleme ihtiyacı, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını artırıyor. Küresel enerji taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdaki gelişmeler, deniz ticaretinin güvenliği üzerindeki baskıyı da derinleştiriyor.

1,5 milyar varil geçti iddiası

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askeri güçleri, İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerine rağmen, haziran ayından bu yana Körfez ülkelerinin 1,5 milyar varilden fazla petrol ihraç etmesine yardımcı olduğunu iddia etti. Pazar günü yapılan açıklamada, son altı ayda 3 binden fazla ticari geminin ABD’nin desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi.

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