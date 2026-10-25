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Hürmüz’den Karadeniz’e barış çağrısı

Hürmüz’den Karadeniz’e barış çağrısı

04:00, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:04, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Hürmüz’den Karadeniz’e barış çağrısı
R4 Grubu Dışişleri Bakanları

İstanbul’da bir araya gelen dokuz ülkenin dışişleri bakanları, ortak bildiride İran-ABD/İsrail çatışması, Filistin ve Karadeniz’de artan gerilime dikkat çekti. Bakanlar, kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla diplomatik girişimlerin devam etmesi çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, BM kararları çerçevesinde tüm çatışmalara müzakere yoluyla barışçıl çözümler bulunmasının önemi vurgulandı.

R4 Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeye dönük çalışmalara devam etme kararlılıklarını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki muhataplarla gerçekleştirilen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan’ın katıldığı R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ilişkin ortak basın açıklaması yayınladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BİR İHTİYAÇ

Açıklamada, bakanların ABD/İsrail-İran çatışması ile İsrail-Filistin meselesini ele aldığı belirtildi. Müzakere edilmiş iki devletli çözüm ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen’e yönelik saldırıları da gündeme geldi. Bakanların ayrıca seyrüsefer güvenliği ve serbestisini, Babülmendep ve Hürmüz boğazları ile Karadeniz’de tırmanan gerilimi değerlendirdiği belirtildi.

GERİLİMLER DİYALOGLA AZALTILIR

Bakanların bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu konuların güvenlik, ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerini ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurguladığı kaydedilen açıklamada, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

BU FORMAT DEVAM EDECEK

İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, bakanların çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Türkiye'ye teşekkür

  • Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İstanbul’da düzenlenen E3 ve R4 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti. X hesabından açıklama yapan Wadephul, Türkiye’nin misafirperverliğini takdirle karşıladıklarını belirterek, toplantının uzun süredir devam eden çatışmaların çözümüne yönelik diplomatik girişimler açısından iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti.

YENİ YOLLARI ARAŞTIRACAĞIZ

  • Avrupalı ve bölgesel ortakların Hürmüz Boğazı ve Babülmendep’teki gerginliğin daha da tırmanmasını önleme konusunda acil bir ihtiyaç bulunduğu görüşünü paylaştığını kaydeden Wadephul, “Amacımız, bu uzun süren çatışmalardan bir ‘çıkışa giden bir giriş noktası’ bulmaktır. Kolay bir çözüm yok. Yeni diplomatik yaklaşımları keşfetmeye hazırız ve böylece istikrarı ve seyir özgürlüğünü yeniden tesis etmeye katkıda bulunacağız” değerlendirmesinde bulundu. Wadephul ayrıca, Rusya’nın tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırılarının gıda güvenliğini tehdit ettiği Karadeniz’de, tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak yolları araştırmaya kararlı olduklarını vurguladı. Wadephul, diyaloğu sürdürmek üzere ortaklarını Almanya’da ağırlamayı beklediğini belirtti.

Fidan’dan yoğun diplomasi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. Fidan, İstanbul’da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile ayrı ayrı görüştü. Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü. Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

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Başlıklar :diplomasipolitikahakan fidan
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