İstanbul’da bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama: Diyaloğu sürdürmede mutabıkız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.

Toplanın ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

R4 Grubu ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Arasında Gerçekleştirilen Toplantıya İlişkin Ortak Basın Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı (R4) ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları 23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir. Bakanlar; ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti'ne yönelik menfur saldırıları, seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz'de tırmanan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası önem taşıyan çeşitli konuları ele almışlardır. Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır. Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır.

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