ABD ve İsrail’den savaş hazırlığı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığına ilişkin haberler, Ortadoğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD basınında yer alan iddialara göre Washington ve Tel Aviv, İran'ın nükleer tesislerini, füze sistemlerini ve enerji altyapısını hedef alabilecek kısa süreli ancak yoğun bir harekât seçeneğini değerlendiriyor. ABD ve İsrail'in yeni saldırı hazırlıklarına ilişkin iddialar, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde de dikkat çekiyor. The Atlantic, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları birkaç gün sürebilecek yoğun bir operasyonla yeniden başlatmayı değerlendirdiğini yazdı. CNN de İran'ın enerji ve nükleer altyapısına yönelik saldırılarda yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat kullanılması seçeneğinin masada olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Iowa'ya hareket etmeden önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz" sözleri de olası saldırı hazırlığı olarak değerlendirildi.

İran'dan Dimona açıklaması

ABC News'in İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail orduları olası ortak saldırılar için hazırlıklarını sürdürüyor. İran'ın nükleer tesisleri ile petrol sektörü açısından önem taşıyan petrokimya tesislerinin muhtemel hedefler arasında bulunduğu öne sürülüyor. Tahran yönetimi ise olası bir saldırıya karşı savunma hazırlıklarını güçlendirirken, İran dini lideri Mücteba Hamaney ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın savunma hazırlıklarını ve ülkenin karşı karşıya olduğu askeri ve ekonomik baskıları görüştüğü bildirildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran, ABD veya İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in Dimona nükleer tesisini hedef almayı değerlendiriyor. İsrail'in nükleer programıyla ilişkilendirilen tesis, bölgedeki en hassas stratejik noktalardan biri olarak görülüyor. İran Devrim Muhafızları'nın, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan faaliyetlerinin sürmesi halinde bölgedeki ABD üslerini, deniz altı internet kablolarını ve veri merkezlerini hedef alabileceği yönündeki uyarısı da gerilimi artırıyor.

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