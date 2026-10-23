Türkiye'den bölgesel krizlerde çözüm iradesi: Bakan Fidan'dan diyalog vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E3 toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel sorunların çözümüne katkı sunmayı ve sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğini vurguladı. Toplantıda Orta Doğu ve Avrupa’yı ilgilendiren, birbiriyle bağlantılı sorunlar ile çatışmaların kapsamlı biçimde değerlendirildiğini belirten Fidan, mevcut anlaşmazlıkların bölge ülkelerinin sahiplenmesiyle, diyalog ve diplomasi temelinde çözüme ulaştırılması konusunda ortak görüşe varıldığını kaydetti.
Bakan Fidan, NSosyal hesabından İstanbul'da R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
R4+E3'te ne konuşuldu?
Türkiye'nin bugün İstanbul'da 8 ülkeyi bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Fidan, toplantıda Orta Doğu ile Avrupa'nın birbiriyle bağlantılı tüm sorun ve çatışmalarını ele aldıklarını ifade etti.
Fidan, toplantıda anlaşmazlıkların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.
"Türkiye sorumluluk almaya devam edecek"
Toplantıya katılan mevkidaşlarına teşekkürlerini sunan Fidan, şunları kaydetti:
"Öncülük ettiğimiz bu girişimin süreklilik kazanmasını, bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak iki coğrafya arasındaki merkezi konumumuzla, bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz."