Bakan Fidan'dan R4+E3 toplantısı sonrası önemli mesajlar: İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde

Toplantıya katılan tüm ülkeler savaşın yayılmasına karşı. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk.

İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. Tüm katılımcılar diyalog istedi.

İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor

Önemli olan, masa etrafındaki ülkelerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin aynı fikirde olmaları ve bu konuda dünyaya aynı mesajı vermeleri.

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