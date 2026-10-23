Bakan Fidan'dan R4+E3 toplantısı sonrası önemli mesajlar: İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır
17:51, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:28, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Bakan Fidan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi
İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Masanın etrafındaki bütün ülkeler bir defa daha fazla savaşın yaygınlaşmasını istemiyorlar. İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde
Toplantıya katılan tüm ülkeler savaşın yayılmasına karşı. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk.
İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. Tüm katılımcılar diyalog istedi.
İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor
Önemli olan, masa etrafındaki ülkelerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin aynı fikirde olmaları ve bu konuda dünyaya aynı mesajı vermeleri.
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