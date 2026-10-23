Bakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Şahin ile bir araya geldi
12:54, 23/10/2026, Cuma
DHA
İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9’uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.
9’uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de düzenleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9’uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.
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