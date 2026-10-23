Bakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi
14:32, 23/10/2026, Cuma
DHA
Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi
Dışişleri Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ile R4+E3 toplantısı öncesinde İstanbul’da bir araya geldi.
R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, , Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi bir araya geldi.
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Başlıklar :hakan fidaned milibandbirleşik krallık