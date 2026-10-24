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Türkiye'den Barış Zirvesi

Türkiye'den Barış Zirvesi

04:00, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:05, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'den Barış Zirvesi
Antonio Tajani, Faysal bin Ferhan, Jean-Noel Barrot, Johann Wadephul, Hakan Fidan, Ed Miliband, Muhammad Ishaq Dar, Bedir Abdulati.

Türkiye’den Gazze’deki saldırılara, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Hürmüz ve Yemen’deki krizlere yeni çözüm arayışı… Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’dan oluşan R4 ülkeleriyle İngiltere, Almanya, Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin dışişleri bakanları “barış” için İstanbul’da bir araya geldi.

İstanbul, bir kez daha diplomasinin merkezi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde kritik toplantılar yapıldı. Sabah saatlerinde “Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk” temasıyla 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı düzenlendi. Ardından R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. R4 mekanizması toplantısına Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katıldı.

İLK KEZ BİR ARADA

Son olarak İtalya’nın da katılımıyla düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) +E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katıldı. Bu yedi ülke, R4+E3 formatında ilk kez bir araya geldi.

DİPLOMASİNİN EV SAHİBİ

Toplantıların gündemine ilişkin açıklama yapan Fidan, “İstanbul’da diplomasiye ev sahipliği yaptık. Önce dörtlü bölgesel toplantı düzenledik ve bölgemizin sorunlarını, çözümlerin geldiği noktayı detaylı bir biçimde masaya yatırdık. İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolü de dahil olmak üzere pek çok konuyu tekrar tekrar gözden geçirdik. Daha sonra Avrupalı meslektaşlarımız ile bir araya gelerek hem bölgesel hem de küresel sorunları konuştuk. Şu anda bir taraftan Orta Doğu’daki durum diğer taraftan Karadeniz’deki son durumu konuştuk” dedi.

8 ÜLKE HEMFİKİR

“Hem Hürmüz hem Babülmendep’teki sıkıntıları konuları konuştuk” ifadelerini kullan Fidan, “Masanın etrafındaki bütün ülkeler daha fazla savaşın yaygınlaşmasını istemiyorlar. Hem Körfez’de hem de Ukrayna’daki savaşların durmasını istiyorlar. İran’a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz. Diplomasi ve diyalogun tek çözüm olacağı ve İran’a müdahale çözüm değil. 8 ülke de savaşın yayılmasını istemiyor. Bütün bunları uygun diplomatik yöntemler ile nasıl yapabilirizi masaya yatırdık. Diyaloğun tek çözüm yolu olduğu konusunda fikir birliğine varılmalı. Burada, daha fazla savaşa ve yıkıma yol vermeden nasıl çözüme ulaşırız bunu konuştuk. Şu anda İran’a yönelik yeni bir saldırıyı hiç kimse onaylamıyor” diye konuştu.

Libya’da kalıcı çözüme yakınız

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın açılışında konuşma yaptı. Dünyanın giderek artan bir küresel güvensizlikle sınandığını belirten Fidan, Gazze ve Batı Şeria’daki istilanın devam ettiğini söyledi. Fidan, “İsrail Kuvvetleri’nin her gün ateşkesi ihlal etmesi uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor. Bu konuda insani yardım erişmesi ve çocukların özellikle korunması önceliğimiz olmalı. Bu çerçevede de bu anlaşmazlığın adil bir siyasi çözümle çözülebileceğini bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi. Türkiye’nin Libya’daki çabalarına değinen Fidan, şunları söyledi: “Libyalıların sahiplendiği, içten diyaloğa dayanan bir sürecin kalıcı bir çözüm için tek yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşım bizim sadece buradaki sükuneti korumamızı değil aynı zamanda Libya’da kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beraberinde getirecek ve bu, şu anda çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşecek ümit ediyoruz.”

Mekke İttifakı refahı koruyacak

  • Mekke Savunma İttifakı’na değinen Fidan, “Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplilik duygusuyla gerçekleşti” dedi.

İsrail işgali istikrarsızlık kaynağı

  • Toplantı sonrası Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan oluşan R4 grubu adına yapılan açıklamada “Bakanlar, İsrail işgalinin bölge ve ötesindeki istikrarsızlığın temel kaynağını oluşturduğunu ve İsrail politikalarının küresel kamuoyunda derin bir adaletsizlik hissi yarattığını vurgulamışlardır” denildi. Ortadoğu’da kapsamlı barış için 1967 sınırları temelinde Filistin devletine desteğin yinelendiği açıklamada Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırıları kınandı. Açıklamada ABD-İran savaşı için de diyalog çağrısı yapıldı.

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Başlıklar :diplomasipolitikabarış zirvesihakan fidan
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