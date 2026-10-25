Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Yeni tahıl krizi

Yeni tahıl krizi

04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yeni tahıl krizi
Arşiv.

ABD’nin son günlerde barış için diplomatik çabalarını artırdığı Rusya-Ukrayna Savaşı, başladığı günlerde olduğu gibi yeniden küresel tahıl pazarını tehdit etmeye devam ediyor.

Avrupa’nın tahıl deposu olarak bilinen iki ülke, Karadeniz’deki her türlü ticari ve askeri hareketliliği engelleyerek nere taşımacılık faaliyetlerini neredeyse tamamen bitirdi. Brüksel merkezli Kpler Şirketi, 22 Ekim’de yayınladığı raporda, Karadeniz’deki kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ihracatının son 16 yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi. Şirket raporunda, Rusya’nın enerji ihracatını Baltık Denizi’ndeki limanları üzerinden yürütmeye çalıştığını ancak bu limanların da yetersiz olduğunu belirterek, Rusya’dan enerji ihracatının da en alt seviyelere gerilediğini kaydetti.

PİYASAYI 'AMERİKA' DENGELİYOR

Rusya ve Ukrayna, Avrupa’nın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunurken dünya genelinde ise ilk 10’un içinde yer alıyor. Kpler’in raporunda, savaşın başladığı 2022 yılında yaşanan tahıl krizinin tekrarlamamasının sebebinin ise bu alanda ilk sıralarda olan ABD ve Latin Amerika ülkelerinin 300 milyon siloluk tahılı piyasaya sürerek fiyatları dengelemesi olduğuna dikkat çekiyor. Rapora göre ABD, Rusya ve Ukrayna tahılının piyasada oluşturduğu boşluğun Çin tarafından doldurulmasını engellemeye çalışıyor. Ancak bu durumun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Brüksel ve St.Petersburg’da taraflarla görüşerek savaşın sonlanması için hazırlanan barış planının geliştirilmiş halini sundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cuma gecesi yaptığı açıklamada, savaşın bitirilmesi için Rusya-ABD-Ukrayna üçlü toplantılarının yeniden başlaması konusunda uzlaşıya vardıklarını belirtti.

SALDIRI VE ATEŞKES

Öte yandan, sahada ise tarafların Karadeniz’deki askeri ve ticari hareketliliğe yönelik saldırıları sürerken Ukrayna’nın doğusundaki Herson’a bağlı Oleşki beldesinde Ukrayna ordusu kısmi ateşkes ilan etti. Ukrayna ordusu, Oleşki sakinlerine insani yardım ulaştırılması için 27 Ekim’den itibaren belirlenmiş bir alanda ateşkes uygulanacağını bildirdi. Rus ordusu ise Karadeniz kıyısındaki Çernomorsk Limanı'nda insansız deniz araçları üretim tesisini ve Odessa Limanı'na ordu için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.


Trump’ın ekibinde Netanyahu çatlağı: Tanıdığı bir şeytan
Dünya
Trump’ın ekibinde Netanyahu çatlağı: Tanıdığı bir şeytan
Brezilya'da olaylı seçim tartışması: Lula kendisine '9 parmak' diyen rakibini yerin dibine soktu
Dünya
Brezilya'da olaylı seçim tartışması: Lula kendisine '9 parmak' diyen rakibini yerin dibine soktu
IMF raporunda Türkiye'nin konumu dikkat çekti: Mali şeffaflıkta üst sıralarda
Ekonomi
IMF raporunda Türkiye'nin konumu dikkat çekti: Mali şeffaflıkta üst sıralarda
Trump enerji jeopolitiğini değiştiriyor
Gündem
Trump enerji jeopolitiğini değiştiriyor

Başlıklar :ABDTahılpolitikadiplomasirusya
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026