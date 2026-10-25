Yeni tahıl krizi

Avrupa’nın tahıl deposu olarak bilinen iki ülke, Karadeniz’deki her türlü ticari ve askeri hareketliliği engelleyerek nere taşımacılık faaliyetlerini neredeyse tamamen bitirdi. Brüksel merkezli Kpler Şirketi, 22 Ekim’de yayınladığı raporda, Karadeniz’deki kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ihracatının son 16 yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi. Şirket raporunda, Rusya’nın enerji ihracatını Baltık Denizi’ndeki limanları üzerinden yürütmeye çalıştığını ancak bu limanların da yetersiz olduğunu belirterek, Rusya’dan enerji ihracatının da en alt seviyelere gerilediğini kaydetti.

PİYASAYI 'AMERİKA' DENGELİYOR

Rusya ve Ukrayna, Avrupa’nın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunurken dünya genelinde ise ilk 10’un içinde yer alıyor. Kpler’in raporunda, savaşın başladığı 2022 yılında yaşanan tahıl krizinin tekrarlamamasının sebebinin ise bu alanda ilk sıralarda olan ABD ve Latin Amerika ülkelerinin 300 milyon siloluk tahılı piyasaya sürerek fiyatları dengelemesi olduğuna dikkat çekiyor. Rapora göre ABD, Rusya ve Ukrayna tahılının piyasada oluşturduğu boşluğun Çin tarafından doldurulmasını engellemeye çalışıyor. Ancak bu durumun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Brüksel ve St.Petersburg’da taraflarla görüşerek savaşın sonlanması için hazırlanan barış planının geliştirilmiş halini sundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cuma gecesi yaptığı açıklamada, savaşın bitirilmesi için Rusya-ABD-Ukrayna üçlü toplantılarının yeniden başlaması konusunda uzlaşıya vardıklarını belirtti.

SALDIRI VE ATEŞKES

Öte yandan, sahada ise tarafların Karadeniz’deki askeri ve ticari hareketliliğe yönelik saldırıları sürerken Ukrayna’nın doğusundaki Herson’a bağlı Oleşki beldesinde Ukrayna ordusu kısmi ateşkes ilan etti. Ukrayna ordusu, Oleşki sakinlerine insani yardım ulaştırılması için 27 Ekim’den itibaren belirlenmiş bir alanda ateşkes uygulanacağını bildirdi. Rus ordusu ise Karadeniz kıyısındaki Çernomorsk Limanı'nda insansız deniz araçları üretim tesisini ve Odessa Limanı'na ordu için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.

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