Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'a ziyaret
22:40, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Buhari Tekkesi’nde eski Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tarihi Emir Buhari Tekkesi’ni ziyaret ederek eski Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile bir araya geldi. Hocasına vefa ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekkenin yürüttüğü ilmi ve hafızlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray semtinde bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi’ni ziyaret etti.
Erdoğan, burada geçmişte kendisine Kur’an-ı Kerim öğreten ve “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak bilinen Ali Kemal Hut ile görüştü.
İlmi ve hafızlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldı
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan ile Hut’un bir süre sohbet ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekkenin yürüttüğü ilmi ve hafızlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı bildirilirken buluşmadan yansıyan görüntülerde ikilinin samimi diyaloğu dikkat çekti.
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