CHP ile Yeni Parti arasında 'Hürü Nine' krizi: Yaşlı kadını kaçırıp telefonunu kapattılar
13:28, 24/10/2026, Cumartesi
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Osmaniye'de 87 yaşındaki kadına yardım etmek isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbiriyle yarıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki siyasi rekabet ve gerilim bu kez Osmaniye’ye taşındı. 87 yaşındaki Hürü Tilki’ye yardım etmek amacıyla her iki partinin kadın kollarının başlattığı yarış, Hürü Teyze’nin 5 saat boyunca başka bir yere götürülüp telefonunun kapatıldığı iddiasıyla büyük bir skandala dönüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Osmaniye'de yaşayan 87 yaşındaki Hürü Tilki’yi işaret ederek
demesinin ardından
"Bu kadını bulacağız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz"
CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten GülseverOsmaniye'ye gitti.
Hürü Nine’yi bulan ve sosyal medyada paylaşım yapan Gülsever’in ardından Yeni Parti Kadın Kolları da harekete geçti.
YENİ PARTİLİ YÖNETİCİLER DÜĞMEYE BASTI: REKABET KIZIŞTI
CNN Türk'te yer alan habere göre; CHP’nin Osmaniye’deki ziyaretinin ve sosyal medya paylaşımının ardından,
Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kayaile bölgenin belediye başkanı
Mert Olcarderhal Hürü Nine’nin evine gitti. Ancak iki partinin kadın kolları arasında başlayan yardım yarışı kısa sürede gergin bir polemiğe sahne oldu.
"HÜRÜ NİNE 5 SAAT ALIKONULDU' İDDİASI
Ziyaretlerin gerçekleştiği 22 Ekim tarihinde Hürü Tilki’ye 5 saat boyunca ulaşılamadığı iddia edildi.
Yaşlı kadının bu süre zarfında başka bir yere götürüldüğü ve iletişim kurmaması için telefonunun kapatıldığı öne sürüldü.
CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından duruma sert tepki gösterdi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
Gülsever yaptığı açıklamada,
ifadelerini kullandı.
"Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş"
Eleştirilerin hedefindeki Yeni Partili Asu Kaya ve Mert Olcar cephesinden ise henüz resmi bir yanıt gelmedi.
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