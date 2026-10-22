Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: 'Türk demokrasi tarihinin en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu çiziyorsun'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İzmir'de AK Parti'nin her geçen gün güçlendiğini belirten İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi liderliğini ve İzmir'e yönelik tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.

“TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN ÇAPSIZ, EN VİZYONSUZ MUHALEFET LİDERLİĞİ TABLOSUNU SEN ÇİZİYORSUN!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki siyasi gelişmeleri yönetemediğini savunan İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi kanaatimi çok açık söylüyorum: Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun. Yüz yıllık bir partinin birliğini koruyamadın.

Kurduğunuz o partinin adı 'Yeni Parti' değil, olsa olsa 'Yeni Yalanlar Partisi'dir! İzmir'de senden öncekilerin kurduğu o suni siyasi dengeyi bile eline yüzüne bulaştırdın. Sen, bir asrın siyasi birikimini kendi koltuğunun teminatı olarak göremezsin!”

“ÖZGÜR ÖZEL, RÜŞVET ÇARKININ DİŞLİLERİ ARASINDA PARAMPARÇA OLMUŞTUR!”

Konuşmasının en sert bölümünde Özgür Özel'i hedef alan İnan, YP içerisindeki tartışmaları ve kamuoyuna yansıyan iddiaları gündeme taşıdı.

İnan, şu sözlerle eleştirilerini sürdürdü:

“Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur!

Tekrar ediyorum: Özgür Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur! O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir!

Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş, kokuşmuş anlayışın, İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz!”

“O FOTOĞRAFLARIN HESABINI BİN YIL GEÇSE VEREMEZDİNİZ!”

Özgür Özel'in Meclis kürsüsünde gösterdiği fotoğraflara da tepki gösteren İnan, Yeni Partili isimler üzerinden karşılık verdi.

İnan, Özgür Özel'e hitaben şunları söyledi:

“Sayın Özel; eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı; Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz o boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik faresine rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını bin yıl geçse veremezdiniz!

Kendi partinizin içindeki bu ilişkileri, liyakatsizlikleri ve milletin parasıyla sefa süren bankamatikçileri görmezden gelip, başkalarına ders veremezsiniz.”

“KALABALIKTA YAPILAN SAYGISIZLIKLARIN TENHADA ÖZRÜ OLMAZ!”

Siyasi tartışmaların ardından kapalı kapılar ardında farklı mesajlar verildiğini öne süren İnan, Özgür Özel'e ve siyasi yol arkadaşlarına yönelik sert uyarılarda bulundu.

“Kalabalıkta yapılan saygısızlıkların, atılan iftiraların, üretilen dedikoduların ve haysiyet cellatlığının tenhada özrü olmaz!

Kapalı kapılar ardında, özel görüşmelerde 'Ben aslında onu demek istememiştim, siyaseten öyle söyledim' diyerek kıvırmak bizim kitabımızda yoktur.

Buradan açıkça uyarıyorum: Ne sen, ne de kendi siyasi ikbalin uğruna öne sürdüğün, 'mayın eşeği' olarak kullandığın o yol arkadaşların, yarın öbür gün kapalı kapılar ardında bizden af dilemeye, özür dilemeye sakın gelmesin!

Kalabalıkta kılıç sallayıp, tenhada aman dileyen ikiyüzlü siyasetçilerle bizim işimiz olmaz!”

“İZMİR'İN FETRET DÖNEMİ BUGÜN İTİBARIYLA BİTMİŞTİR!”

İzmir'de yeni bir hizmet döneminin başladığını belirten İnan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla birlikte siyasi sorumluluklarının arttığını ifade etti.

“Aramıza katılan her yeni yol arkadaşımızla çalışma gücümüz artarken, İzmir için üstlendiğimiz hizmet yükümlülüğü daha da güçleniyor. Biz bu sorumluluğun idrakindeyiz.

Bizler, bu şehre karşı senelerdir sorumluluklarını ihmal edenler gibi, oyları çantada keklik görüp İzmirlinin aklıyla alay edenler gibi asla olmayacağız.”

İzmir'in yıllardır biriken sorunlarının çözümü için çalıştıklarını vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'e karşı sorumluluğu olanların aklı da kalbi de mesaisi de bu şehirde olmalıdır.

Bu şehir altyapı beklerken, kentsel dönüşüm beklerken, Körfez kokudan geçilmezken kendini Maldivler'de tatile layık görenlerden olmadık, olmayacağız!

İzmir'in acil ihtiyaçlarını kendi şahsi siyasi ikbal hesaplarının gerisine atan, her sorunun karşısına yeni bir mazeret duvarı ören bu zihniyetin İzmir'e kaybettirdiği onca yıl var.

Bizim omuzlarımızdaki birincil görev, bu devasa kayıpları süratle telafi etme sorumluluğudur.

İzmir artık kendisine mahkûm edilen zihniyeti yırtıp atmaktadır. Şunu herkese hatırlatmak istiyorum: İzmir'de artık mazeret üretenlere yer yoktur. İzmir'in fetret dönemi bugün itibarıyla bitmiştir!”

“SİZİN SİYASİ HESABINIZ BOZULDU DİYE İZMİR'İN HİZMET HESABINI BOZDURMAYACAĞIZ!”

12 Ekim'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a gerçekleştirilen ziyaret ile aynı gün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinin katılmamasını da değerlendiren İnan, boykot kararını sert sözlerle eleştirdi.

“12 Ekim'de, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı ziyaret ettiğimiz o gün, CHP ve kurdukları o 'Yeni Yalanlar Partisi'nin meclis üyeleri sırf partizanlık uğruna, ideolojik körlükleri sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisine katılmadılar, toplantıyı boykot ettiler!

Bu tablo, vizyonsuzluğun ta kendisidir. Sizin siyasi hesabınız bozuldu diye, biz İzmir'in hizmet hesabını bozdurmayacağız!

Milletin işinin görüşüleceği Meclisi boykot etmek, seçmene yapılmış en büyük ihanettir.”

“İZMİR MERKEZLİ SİYASET YAPIN!”

Belediye meclis üyelerine de seslenen İnan, İzmir'in ihtiyaçlarının parti içi siyasi hesaplaşmaların önüne geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bizler, İzmir'de yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Dışlamak yok, ötekileştirmek yok! Herkesi kucaklayacağız.

O nedenle, belediye meclislerinde İzmir için seçilen tüm meclis üyelerine sesleniyorum:

Lütfen kararlarınızı, İstanbul'da kurulan rüşvet merkezli siyasi yankesicilere göre şekillendirmeyin.

İzmir merkezli siyaset yapın!”

ÇİĞLİ'YE YENİ YATIRIMLAR

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılımıyla ilçede yeni bir hizmet döneminin başlayacağını belirten İnan, Ankara'da gerçekleştirilen temasların ardından Çiğli için sağlanan ve planlanan destekleri de açıkladı.

İnan, İLBANK aracılığıyla yol ve kaldırım çalışmalarına hibe desteği, belediyenin makine parkının güçlendirilmesi için finansman, yürüyüş ve bisiklet yolları için çevre yatırımları, ağır iş makineleri ve yüzlerce çöp konteyneri desteği sağlanacağını bildirdi.

Kentsel dönüşüm, kamulaştırma ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yönelik kaynakların da devreye alınacağını ifade eden İnan, Çiğli Millet Bahçesi projesinin TOKİ tarafından projelendirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını söyledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ KASIM AYINDA İZMİR'E GELECEK, TARİHÎ MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK!”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında İzmir'i ziyaret edeceğini duyuran İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'imizi, bu güzel şehrimizi teşrif edecekler.

Ve o gün, İzmir'in yıllardır beklediği, bu şehrin kaderine etki edecek o çok büyük, tarihî müjdeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız buradan ilan edecekler!

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, GENEL BAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İZMİR’E OLAN DERİN SEVDASI HERKESİN MALUMUDUR.”

İnan, temiz siyaset yapmak ve İzmir'e hizmet etmek isteyen herkese AK Parti'nin kapısının açık olduğunu belirterek açıklamasını tamamladı.

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