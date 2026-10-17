Özgür Özel'in Cemil Tugay'a tehditlerine AK Parti'den sert cevap: O isimleri açıklattırma bize!

"İzmir benim 'kılıç hakkım' diyen İzmir'e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel. Senin kimleri hangi 'saik'lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize. İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak. Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın. Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak. Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı. O kirli ağzını ve boş tehditlerini belediye başkanlarımızın üzerinden çek."