İzmit Körfezi’nden 10 kamyon atık çıkarıldı

Market deposu 20 dakikada suyla doldu: Müdahale edemedik, sadece izleyebildik

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yaylacık Mahallesinde bazı evler, araçlar ve iş yerleri su altında kalırken, bir marketin deposunda yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlardan Metin Teke, "Yaklaşık 20 dakika içinde depo tamamen suyla doldu. Sel suları bir anda dolduğu için müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik" dedi.