AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “İzmir düşmanı!”

Özel’i “İzmir düşmanı” olarak nitelendiren İnan, belediye başkanlarına yönelik tehditlere ve siyasi baskılara karşı çıkarak, “Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı!” ifadelerini kullandı.

“SENİN KİMLERİ HANGİ SAİKLERLE ADAY GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLATTIRMA BİZE!”

Özgür Özel’in İzmir’i kendi siyasi hesaplarının bir parçası olarak gördüğünü savunan İnan, aday belirleme süreçlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“İzmir benim ‘kılıç hakkım’ diyen, İzmir’e ganimet gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel…

Senin kimleri hangi ‘saik’lerle, hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize!”

“TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIN SENİN HUKUKSUZ, GAYRİMEŞRU TALEPLERİNDEN BIKTI!”

Özel’in belediye başkanlarına yönelik söylemlerini sert bir dille eleştiren İnan, siyasi vesayet kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İnan, “Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın!” dedi.

Özel’in belediye başkanlarına yönelik açıklamalarını tehdit olarak değerlendiren İnan, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak!

Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı!

O kirli ağzını ve boş tehditlerini belediye başkanlarımızın üzerinden çek!”

“İZMİR SENİN RÜŞVET PAZARLIĞI YAPACAĞIN ŞEHİR DEĞİL!”

Özel’in İzmir üzerindeki siyasi yaklaşımını da hedef alan İnan, şehrin hiçbir siyasi hesabın konusu yapılamayacağını belirtti.

İnan, “İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak!” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ HESABIN BOZULDU DİYE İZMİR’İN HESABINI BOZAMAZSIN!”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentin sorunlarını çözmek ve yatırımları hayata geçirmek için çalıştığını belirten İnan, İzmir’e yönelik hizmetlerin siyasi hesaplaşmalara kurban edilemeyeceğini vurguladı.

İnan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız İzmir için çalışıyor, İzmirliler için çalışıyor. Bu şehrin birikmiş sorunlarını çözmek, beklediği hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyor.

Siyasi hesabın bozuldu diye İzmir’in hesabını bozamazsın. İzmir’e hizmet gelmesine, yatırım gelmesine, bu şehrin hak ettiği imkânlara kavuşmasına engel olamayacaksın!”

“ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR İZMİR DÜŞMANI OLARAK ANILACAKSIN!”

Açıklamasının sonunda Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir’in kendisine yönelik siyasi tutumu unutmayacağını söyledi.

İnan, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“İzmir seni de senin İzmir’e yaptığın kötülükleri de unutmayacak!

İzmir’e olan bu düşmanca tavrınla, ömrünün sonuna kadar ‘İzmir düşmanı’ olarak anılacaksın!”

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