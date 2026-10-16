Rezil olduk: Yeni Parti’de bantlı eylem pişmanlığı

Yeni Parti'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bantlı protestosu parti içinde de tartışma konusu oldu. Eylemi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın planladığı belirtilirken, protestoya katılan bazı vekillerin pişmanlık duyduğu, Genel Başkan Özgür Özel'in de Karabat'ı arayarak uyardığı öne sürüldü.

KARABAT'A TEPKİ TELEFONLARI

Kulis bilgilerine göre, eyleme katılan bazı milletvekilleri Meclis kulislerinde yaptıkları sohbetlerde protestonun Karabat tarafından planlandığını belirterek, "Genel başkanımızın görevlendirdiği isim olduğu için onun dediklerini yaptık. Keşke yapmasaydık, bakın rezil olduk" ifadelerini kullandı. Eylemin ardından bazı vatandaşların Karabat'ın odasını telefonla arayarak tepkilerini ilettiği, Özgür Özel'in de Karabat'ı arayıp uyarıda bulunduğu iddia edildi. Yeni Parti’nin bantlı protestosu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinin bir otelde güvenlik kameralarını bantla kapattığı olayı akıllara getirdi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen olay, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

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