16:34, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:34, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını ağız ve gözlerine siyah bant çekerek protesto etti
Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler öncesinde siyah bantlı eylem gerçekleştirdi. Milletvekilleri ağızlarını ve gözlerini siyah bantlarla kapatırken, eylem anları kameraya yansıdı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen suçlamalar arasında İzmir’de usulsüz ihale alımı, rüşvet, açıklanamayan servet, devasa para trafiği ve yurt dışına para kaçırma bulunuyor. Soruşturma kapsamında Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Yeni Parti milletvekilleri, siyah bantlarla yaptıkları eylemle karara tepki gösterdi.
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