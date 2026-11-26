Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngörülebilirlik ve siyasi istikrar ilkeleri üzerine kurulduğunu belirten Yılmaz, seçim tarihine ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi.
'SEÇİMLER 2028 YILINDA YAPILACAK'
Seçimlerin bir veya iki ay öne alınması ihtimaline de değinen Yılmaz, böyle bir durumun erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
'BİR MİKTAR ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR'
Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağı yönündeki yaklaşımını korurken takvimin bir veya iki ay öne çekilebileceğini de dile getirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yılmaz, dünyanın ekonomik ve jeopolitik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik ortak bir yaklaşımı bulunduğunu da belirtti.
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