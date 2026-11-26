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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Türkiye'nin seçim takvimine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Seçimlerin 2028 yılında yapılacağını vurgulayan Yılmaz, kamuoyunda gündeme gelen erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngörülebilirlik ve siyasi istikrar ilkeleri üzerine kurulduğunu belirten Yılmaz, seçim tarihine ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

'SEÇİMLER 2028 YILINDA YAPILACAK'

Seçim takviminin belli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Seçimler konusunda spekülatif birtakım haberlere ve yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak" dedi.

Seçimlerin bir veya iki ay öne alınması ihtimaline de değinen Yılmaz, böyle bir durumun erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

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'BİR MİKTAR ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR'

Seçim tarihinin kısa bir süre öne çekilmesinin geçmişte de örnekleri bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumu "öne alınmış seçim" olarak aktardı.

Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağı yönündeki yaklaşımını korurken takvimin bir veya iki ay öne çekilebileceğini de dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yılmaz, dünyanın ekonomik ve jeopolitik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bu süreçte tecrübeli liderliğin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Tecrübeli ve dirayetli bir liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Biz bu perspektifle bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik ortak bir yaklaşımı bulunduğunu da belirtti.