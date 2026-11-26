Gazeteci Nedim Şener, TRT Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında Türkiye’nin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sürece yönelik eleştirileri değerlendiren ve muhalefet kanadına yüklenen Şener, atılan adımların doğrudan devlet politikası ve inisiyatifi olduğunu savundu.
CUMHUR İTTİFAKI ADINI BİLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOYUYOR
Canlı yayında Türkiye’nin bölgesel gelişmeleri yönlendiren aktör konumunda olduğunu belirten Nedim Şener, muhalefetin süreci çarpıttığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
ÖZGÜR ÖZEL İZLEME KOMİSYONU’NA ÜYE VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi tartışmalar sürerken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde partisinin sürece dair tutumuna ilişkin önemli kararlar açıklamıştı. Meclis’te çıkarılan çerçeve yasanın ardından oluşturulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini duyuran Özel, "Biz bu işin içinde yokuz. Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın" ifadelerini kullanmıştı.
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