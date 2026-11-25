Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Beytullah Macit, İsrailli Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi. 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisinde mücadele eden Macit, karşılaşma öncesinde rakibinin uzattığı eli sıkmadı. Ardından müsabakayı yalnızca 1 saniyede kazanarak turnuvanın en kısa karşılaşmalarından birine imza attı.

Sosyal medyada gündem olan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan millî sporcu, hem el sıkmama kararının hem de mücadeledeki motivasyonunun nedenini anlattı.

‘BENİM DERDİM KİŞİSEL DEĞİLDİ’

İsrailli bir sporcuyla daha önce Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştığını belirten Macit, o müsabakada da aynı tutumu sergilediğini söyledi. Kararının rakibine yönelik kişisel bir tavır olmadığını vurgulayan Macit, şu ifadeleri kullandı:

Reklam Reklam

"Avrupa Şampiyonası'nda da yine bir İsrailli rakibe denk gelmiştim. Yine aynı şekilde elini sıkmadım. Burada da elini sıkmadım rakibimin. Çünkü benim derdim kişisel değildi. O ülkeye karşı, o bayrağa karşı bir tavrım vardı"

Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek istediğini belirten genç sporcu, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı koşullar nedeniyle böyle bir duruş sergilediğini ifade etti.

‘GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ DÜŞÜNDÜM’

İsrailli rakibini kısa sürede mağlup etmesinde karşılaşmaya çıktığı motivasyonun etkili olduğunu söyleyen Macit, maç sırasında aklından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Rahat bir şekilde yenmemin sebebi de o maça çıkma motivasyonumdu kesinlikle. Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm ve bu zulme karşı bir direnç göstermem gerektiğini, bir hareket göstermem gerektiğini düşündüm"

Sergilediği tavırdan pişmanlık duymadığını dile getiren Macit, "Eğer Gazze'deki kardeşlerimize bir umut olabilmişsek ya da ülkemizde, başka yerlerde gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana" dedi.

‘İSRAİLLİ RAKİBİ KÜRSÜYE ÇIKARMAMA SEVİNCİNİ YAŞADIK’

Karşılaşmanın ardından İsrailli rakibinin madalya kazanamadığını belirten Macit, Serbinenko'nun dördüncü sırada kaldığını söyledi.

Reklam Reklam

"İsrailli rakibi kürsüye çıkarmama sevincini yaşadık, onun gururunu yaşadık" diyen millî sporcu, aynı tutumu gelecekte de sürdüreceğini belirtti.

HEM EĞİTİMDE HEM SPORDA BAŞARI

Bilek güreşiyle 4,5 yıldır ilgilendiğini anlatan Beytullah Macit, bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 2 Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini söyledi. 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nı sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya üçüncüsü olarak tamamlayan genç sporcu, YKS sözel alanında 2 bin 850'nci sırada yer aldığını da belirtti. İmam hatip lisesi mezunu Macit, spor kariyerinin yanı sıra eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.