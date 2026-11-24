Diyarbakır'da bir köy okulunda eğitim gören öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenleri unutmadı.
Minik öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde okul bahçesine fidan dikerek şehitlerin hatırasını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN SESİYLE PAYLAŞTI
Öğrencilerin fidan diktiği anları paylaşan Doğan, videoda Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği ‘Mağusa Limanı’ türküsüne yer verdi. Paylaşımında şehit öğretmenlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı
‘ŞEHİTLERİMİZ HER DAİM BAŞIMIZIN TACI’
Görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirten Doğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi
"Başta görevleri başında şehit düşen kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere, hayatımıza dokunan, öğreten ve yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü saygı, minnet ve sevgiyle kutluyorum."
Minik öğrencilerin toprakla buluşturduğu fidanlar, şehit öğretmenlerin hatırasını yaşatacak anlamlı birer sembole dönüştü.
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