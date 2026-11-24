BABASININ YANINDA MESLEĞİ ÖĞRENİYOR

Babasına yardım ederek aile geleneğini öğrenen Ceylin Toysal ise "Babam da kendi babasından, dedemden öğrenmiş. Ben de babamın yanında durarak işi öğreniyorum. Hem defne tohumlarının toplanmasına yardımcı oluyorum hem de yağ çıkarma aşamasında kendisine destek veriyorum. Babama yardım ederken mesleğin inceliklerini de öğreniyorum. Amacım, ailemizden bize miras kalan bu geleneği ileride benim de sürdürmem" diye konuştu.