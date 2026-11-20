Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araç kiralama ofisine, yüzleri maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı.
Saldırıda yaralanan olmazken, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kurşunlar camlara ve araçlara isabet etti
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Orient Caddesi'nde meydana geldi.
Motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İş yerinde o sırada bulunan 3 kişi yara almazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı incelemede, iş yerinin camlarına ve önünde park halindeki otomobil ile cipe kurşunların isabet ettiği belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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