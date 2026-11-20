Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde SUV tarzı bir aracın virajı alamayarak bariyerlere girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında meydana gelen kazada A.D.’nin (32) yönetimindeki 38 ADP 010 plakalı SUV tarzı araç virajı alamayarak bariyerlere girdi.
Kadir Murat hayatını kaybetti
Bölgeye, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan Kadir Murat’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan A.D. ile M.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İncelemelerin ardından Kadir Murat’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Araç ise çekiciyle kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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