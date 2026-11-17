Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'taki binada, dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanlar görüldü.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı belirlendi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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