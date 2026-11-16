Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında akşam saatlerinde çıkan yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Alevler ahıra ve prefabrik yapıya sıçradı
Yaylada bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin alt katındaki ahıra, bitişikteki prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı.
İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının nedeni için inceleme başlatıldı
Yangında ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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