Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Sis ve sağanak etkili oldu

Bolu’da 250 bin liralık rüşvet iddiasına ’tadilat masrafı’ savunması

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR A.Ş.’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin 2’si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Belediyeye ait iş yerinin devrinde 250 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla suçlanan tutuklu sanık BOL TUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, "Rüşvet iddialarını asla kabul etmiyorum. Oraya yapılan tadilat işlemleri karşılığında 250 bin lira para alındı. Bu para da şahıs beni tanıdığı için benim hesabıma geldi" dedi.