Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Sis ve sağanak etkili oldu
09:20, 05/11/2026, Perşembe
AA
Bolu Dağı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.Kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
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