Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Damal-Posof-Türkgözü kara yolu güzergâhında bulunan Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının etkisini artırdığı bildirildi. Kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklıkları düşerken, yüksek kesimlerde kış şartları kendisini hissettirmeye başladı.

Karayolları ekipleri harekete geçti

Kar yağışıyla birlikte ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de Ardahan ve çevresinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini bildirdi. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte kış mevsiminin soğuk yüzü yeniden kendini göstermeye başladı.

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