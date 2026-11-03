Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi: 'Kadın eli değmesi gerekiyor'
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor, yaşadığı finansal darboğazı aşmak amacıyla dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp yönetimi, Ardahanlı ünlü sanatçı Hülya Avşar’a resmi kulüp başkanlığı teklifinde bulunma kararı aldı.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Serhat Ardahanspor, derinleşen ekonomik sıkıntılara çözüm arayışında rotayı kentin tanınan simalarına çevirdi.
Yönetim kurulu, kulübün marka değerini yükseltmek ve kaynak krizini aşmak adına sanatçı Hülya Avşar’ı yönetimin başına davet etme kararı aldı.
"GÜÇLÜ BİR KADIN ELİNİN DEĞMESİ GEREKİYOR"
Serhat Ardahanspor’a güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, Avşar’ın tanınırlığının ve spora olan ilgisinin kulübün geleceği ile marka değeri açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.
Karakaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ARDAHANLI İŞ ADAMLARINA TEPKİ
Yerel iş adamlarının kulübe yeterli finansal katkıyı sağlamamasından duydukları rahatsızlığı dile getiren Karakaya, Serhat Ardahanspor’un kentin en önemli markası olduğunu söyledi. Yönetim olarak kulübün yok olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karakaya, bu doğrultuda hamle yaptıklarını kaydetti.
GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK
Bordo-mavili yönetim, resmi başkanlık teklifini önümüzdeki günlerde Hülya Avşar’a bizzat iletmeyi planlıyor. Teklifin ardından sanatçının memleketinin kulübüne vereceği yanıt ve kulüp başkanlığı davetini kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.