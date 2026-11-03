Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi: 'Kadın eli değmesi gerekiyor'

"Serhat Ardahanspor’a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema ve müzik dünyasındaki başarılarıyla yıllardır Türkiye’nin gururu olan hemşerimiz Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bu karar, mali krizle mücadele eden takımımızın geleceği ve marka değeri açısından hayati bir önem taşıyor."