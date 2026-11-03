Anasayfa
Spor
Futbol
Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi: 'Kadın eli değmesi gerekiyor'

Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi: 'Kadın eli değmesi gerekiyor'

14:26, 03/11/2026, Salı
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi: 'Kadın eli değmesi gerekiyor'
Gözler Hülya Avşar'ın kendisine yapılacak başkanlık davetine vereceği yanıta çevrildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor, yaşadığı finansal darboğazı aşmak amacıyla dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp yönetimi, Ardahanlı ünlü sanatçı Hülya Avşar’a resmi kulüp başkanlığı teklifinde bulunma kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Serhat Ardahanspor, derinleşen ekonomik sıkıntılara çözüm arayışında rotayı kentin tanınan simalarına çevirdi.

Yönetim kurulu, kulübün marka değerini yükseltmek ve kaynak krizini aşmak adına sanatçı Hülya Avşar’ı yönetimin başına davet etme kararı aldı.

"GÜÇLÜ BİR KADIN ELİNİN DEĞMESİ GEREKİYOR"

Kulüp Müdürü Özkan Karakaya
, yönetim kurulunun ortak kararıyla Hülya Avşar’a resmi davet götürüleceğini belirtti.

Serhat Ardahanspor’a güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, Avşar’ın tanınırlığının ve spora olan ilgisinin kulübün geleceği ile marka değeri açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.


Karakaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Ardahanspor’a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema ve müzik dünyasındaki başarılarıyla yıllardır Türkiye’nin gururu olan hemşerimiz Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bu karar, mali krizle mücadele eden takımımızın geleceği ve marka değeri açısından hayati bir önem taşıyor."

ARDAHANLI İŞ ADAMLARINA TEPKİ

Yerel iş adamlarının kulübe yeterli finansal katkıyı sağlamamasından duydukları rahatsızlığı dile getiren Karakaya, Serhat Ardahanspor’un kentin en önemli markası olduğunu söyledi. Yönetim olarak kulübün yok olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karakaya, bu doğrultuda hamle yaptıklarını kaydetti.

GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Bordo-mavili yönetim, resmi başkanlık teklifini önümüzdeki günlerde Hülya Avşar’a bizzat iletmeyi planlıyor. Teklifin ardından sanatçının memleketinin kulübüne vereceği yanıt ve kulüp başkanlığı davetini kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.


Beş sene önce tesettürlü kadınlara 'öcü' diyen Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi
Hayat
Beş sene önce tesettürlü kadınlara 'öcü' diyen Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Gündem
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Başlıklar :hülya avşarserhat ardahansporardahan
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026