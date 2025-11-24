Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu.
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda milyonlarca kişinin erişimine açık olan Youtube yayınında Türk aile yapısını ve genel ahlakı hedef alan ifadeler kullanmış, bu ifadeler büyük tepki çekmişti.
Hülya Avşar'ın aylar önce kanalına konuk ettiği Merve Taşkın açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı. Söz konusu video ile ilgili Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.
Suç duyurusunda;
"Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, YouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir"
ifadelerine yer verildi.
