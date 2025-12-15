Yeni Şafak
Bugün deprem oldu mu? 15 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

15/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Deprem
En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak bugünkü depremleri görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak edenler için 15 Aralık 2025 son depremler listesi haberimizde.

15 Aralık 2025 Türkiye genelinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi verildi. Vatandaşların sıkça sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı, bu iki kurumun web sitelerinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölçümlerine göre, saat 07.35’e kadar birçok ilde farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı kaydedildi.

Büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

SON DEPREMLER 15 ARALIK 2025

AFAD verilerine göre Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.



